В Нижнем Новгороде арестовали чиновника за гибель подростка в заброшенном здании

12 марта 2026, 15:27

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Нижнем Новгороде суд отправил под домашний арест директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Анатолия Агеева. Он проходит обвиняемым по делу об обрушении заброшенного здания, при котором погиб подросток.