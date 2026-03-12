В Нижнем Новгороде арестовали чиновника за гибель подростка в заброшенном здании
В Нижнем Новгороде суд отправил под домашний арест директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Анатолия Агеева. Он проходит обвиняемым по делу об обрушении заброшенного здания, при котором погиб подросток.
Как сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде, руководителю ГУММиД избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему вменяется халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.
Трагедия произошла 6 марта на улице Станционной. При обрушении заброшенного здания погиб 14-летний подросток, еще двое его друзей — 13 и 14 лет — получили травмы.
В администрации города ранее сообщили, что строение готовили к сносу. Здание не эксплуатировалось, а территория была ограждена забором.
По данным регионального управления Следственного комитета, происшествие стало возможным из-за ненадлежащего исполнения обязанностей руководством одного из муниципальных учреждений, которое отвечало за безопасность объекта. В частности, речь идет о мерах по ограничению доступа посторонних на территорию до проведения сноса здания.
Анатолий Агеев возглавил ГУММиД в январе 2026 года. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также: