«Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку в Японии
Компания «Союзмультфильм» проиграла суд в США перед LaRubInt Corp за использование Чебурашки в Японии под сторонней лицензией. Об этом пишет газета «Ведомости».
В 2016 году LaRubInt Corp. получила исключительные права на использование образов Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк в ряде государств, включая Соединенные Штаты и Японию, заплатив 60 тыс. долларов. Через некоторое время стало известно, что другая организация — Cheburashka Project LLP — использует эти образы в Японии по лицензии «Союзмультфильма», что нарушает условия эксклюзивности.
Суд в США встал на сторону японской корпорации LaRubInt Corp. По словам представителя «Союзмультфильма», в случае легализации судебного решения на территории РФ компания исполнит его в добровольном порядке.
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