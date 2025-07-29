«Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку в Японии

29 июля 2025, 09:10

«Ведомости»: «Союзмультфильм» проиграл в США суд из-за прав на Чебурашку

Фото: iStock/Michał Chodyra

Компания «Союзмультфильм» проиграла суд в США перед LaRubInt Corp за использование Чебурашки в Японии под сторонней лицензией. Об этом пишет газета «Ведомости».