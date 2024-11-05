Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией

Михаил Мишустин (Фото: Сайт Кремля)
На заседании Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил порядка 20 документов, один из которых — резолюция об отмене роуминга на территории этих стран, информирует ТАСС.
Это приведёт к созданию комфортных тарифов для пользователей связи.
Переговоры об отмене роуминга между Белоруссией и Россией велись долгое время. Во время своего выступления на заседании Совета министров Союзного государства премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что комфортные тарифы связи для белорусских и российских абонентов необходимо обеспечить с 1 марта 2025 года.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подчеркнул, что будут снижены межоператорские тарифы.
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Переговоры об отмене роуминга между Белоруссией и Россией велись долгое время. Во время своего выступления на заседании Совета министров Союзного государства премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что комфортные тарифы связи для белорусских и российских абонентов необходимо обеспечить с 1 марта 2025 года.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подчеркнул, что будут снижены межоператорские тарифы.
«В объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 Гб передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и впервые — значительным объемом передачи данных», — отметил Головченко.
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Ольга Енгалычева