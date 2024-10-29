Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025: участие Лукашенко, влияние на отношения с РФ

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Выборы президента Беларуси запланированы на 26 января 2025 года. Как они пройдут, будет ли в них участвовать Александр Лукашенко и каковы возможные последствия для отношений Беларуси с Россией в случае его поражения — в материале «Радио 1».
Почему объявили досрочные выборы в БелоруссииВ соответствии со статьей 81 Конституции Республики Беларусь и статьей 56 Избирательного кодекса выборы президента Беларуси назначаются Палатой представителей не позже чем за пять месяцев до окончания срока полномочий действующего главы государства. Помимо этого, проходят они в воскресенье не менее чем за два месяца до этого срока.
Согласно статье 83 Конституции, президент вступает в должность после принесения присяги, а полномочия предыдущего лидера прекращаются с момента этой церемонии.
Так как инаугурация текущего президента произошла 23 сентября 2020 года, следующие президентские выборы должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.
Председатель ЦИК республики Игорь Карпенко подчеркнул, что законодательство не определяет конкретную дату для проведения президентских выборов, в отличие от единого дня голосования по выборам депутатов, который традиционно проходит в последнее воскресенье февраля.
«Основной закон не запрещает проводить выборы раньше, он запрещает проводить их позже установленного срока. По мнению Центральной избирательной комиссии оптимальной датой для проведения выборов Президента Республики Беларусь видится 26 января 2025 года», — объяснил он.
Когда выборы в БелоруссииДосрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартует 21 января 2025 года, а основной день голосования назначен на 26 января 2025 года.
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Как проходят выборы в БелоруссииВыборы в Беларуси основываются на нескольких ключевых принципах:
- Всеобщность: Право голоса предоставляется всем гражданам Республики Беларусь, достигшим возраста 18 лет.
- Свобода: Каждый избиратель самостоятельно принимает решение об участии в выборах и выборе кандидата.
- Равенство: Все избиратели обладают одинаковым количеством голосов, а кандидаты участвуют в выборах на равных условиях.
- Прямые выборы: Президент и депутаты избираются гражданами непосредственно.
- Тайное голосование: Контроль за волеизъявлением граждан во время голосования строго запрещен.
Порядок проведения выборовПроцедура организации и проведения выборов регулируется Избирательным кодексом Республики Беларусь. Этот документ устанавливает четкий порядок действий на всех этапах избирательного процесса, начиная от формирования избирательных комиссий и заканчивая подведением итогов голосования.
Будет ли участвовать Лукашенко23 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства в январе 2025 года.
Президент РБ Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Пост президентаАлександр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года и сейчас находится на шестом сроке подряд. В феврале он заявил о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах, несмотря на обещание не баллотироваться вновь после внесения поправок в Конституцию в 2020 году.
Последние выборы президента, протесты и уголовное делоПоследние выборы президента прошли 9 августа 2020 года. По данным Центральной избирательной комиссии, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его основная соперница, представительница оппозиции Светлана Тихановская, — 10,1%.
Штаб Тихановской не признал результаты голосования и указал на массовые фальсификации, что вызвало протесты по всей стране и привело к массовым арестам оппозиционных активистов. Против Тихановской было возбуждено уголовное дело о создании экстремистского формирования, она была вынуждена покинуть страну.
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Изменения по итогам референдумаВ 2022 году в Конституцию Беларуси были внесены изменения по итогам референдума. Эти поправки ограничивают президентский срок: один человек может занимать эту должность не более двух сроков, после чего ему открывается возможность стать пожизненным членом верхней палаты парламента.
Кроме того, поправки предполагают запрет на привлечение к ответственности бывших глав государств за действия, совершенные в период их президентства.
Каковы потенциальные последствия для отношений Беларуси с Россией в случае, если Александр Лукашенко проиграет выборы
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке, дипломатический советник первого ранга Василий Семенович Корчмарь в беседе с «Радио 1» отметил, что прежде всего это будут выборы белорусского народа. Политолог выразил надежду на участие Александра Лукашенко, добавив, что эти выборы имеют важное значение.
По его словам, даже если Александр Лукашенко не выдвинет свою кандидатуру, подходящий кандидат все равно найдется. Он подчеркнул, что, независимо от исхода выборов, Россия и Беларусь останутся связанными различными отношениями, добавив, что их связи «будут только крепнуть».
Корчмарь отметил, что силы на Западе попытаются что-то предпринять, возможно, задействуют диаспору за границей, однако эксперт добавил, что у них нет четкой программы развития для Беларуси. Специалист объяснил, что самое главное, что у Лукашенко есть план развития страны на ближайшие годы, который включает в себя укрепление связей с Россией.
«Я не думаю, что ситуация в стране после выборов сильно изменится, потому что там все стабильно. Люди поддерживают Александра Лукашенко, ситуация нормальная, экономика развивается. Ожидается позитивное развитие событий, несмотря на попытки Запада вмешаться и настроить людей против. Также в России будут внимательно наблюдать за происходящим», — заключил он.
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