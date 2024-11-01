Названы желающие баллотироваться на пост президента Белоруссии

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии завершила приём документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Участвовать в президентской компании будут девять человек.
Процесс подачи документов стартовал 23 октября, с момента объявления парламентом Белоруссии даты проведения выборов, и завершился в пятницу в 18:00 (совпадает с мск).
Как сообщила комиссия в беседе с ТАСС, на данный момент зарегистрированы четыре из девяти желающих кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, а также начальник главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского горисполкома Ольга Чемоданова.
4 ноября будут рассмотрены документы остальных пяти желающих. Ими стали участник президентской кампании 2020 года Анна Конопацкая, председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков, предприниматель из Могилёва Диана Ковалёва, лидер коммунистической партии Сергей Сыранков, а также зарегистрировавшийся в пятницу Виктор Кулеш.
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Как сообщила комиссия в беседе с ТАСС, на данный момент зарегистрированы четыре из девяти желающих кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, а также начальник главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского горисполкома Ольга Чемоданова.
4 ноября будут рассмотрены документы остальных пяти желающих. Ими стали участник президентской кампании 2020 года Анна Конопацкая, председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков, предприниматель из Могилёва Диана Ковалёва, лидер коммунистической партии Сергей Сыранков, а также зарегистрировавшийся в пятницу Виктор Кулеш.
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Анастасия Чинкова