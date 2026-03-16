Создание учреждений для пожилых по образцу детсадов предложили в Татарстане
В России могут появиться учреждения для пожилых людей по формату, схожему с детскими садами.
С такой инициативой на форуме «Единой России» «Есть результат!», где обсуждались предложения для включения в народную программу партии, выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова. Ее цитирует «Татар-информ».
Она отметила, что в республике уделяют большое внимание активному долголетию — действует «Университет третьего возраста», реализуются специальные программы и работают площадки для досуга. При этом, по ее словам, есть пенсионеры, которым требуется дополнительная поддержка. В Татарстане, в частности, развивается практика приемных семей для пожилых, и Захарова выразила надежду, что эту меру закрепят и на федеральном уровне.
Также она предложила открыть учреждения дневного пребывания для пожилых — по аналогии с детскими садами. Это, по мнению омбудсмена, помогло бы семьям не оставлять без присмотра родителей, нуждающихся в постоянном уходе, и при этом сохранять возможность работать.
Помимо этого прозвучало предложение установить на федеральном уровне ежемесячное пособие для малообеспеченных семей с пятью и более детьми, если родители имеют инвалидность первой или второй группы, либо в семье воспитывается ребенок-инвалид.
Читайте также: