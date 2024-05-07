Созданный Пригожиным «Конкорд» решил продать фабрику-кухню в Ленобласти

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Созданная основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным ГК «Конкорд» продала фабрику-кухню под Санкт-Петербургом. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Входящая в группу компаний ООО «Комбинат питания» продала запущенный в 2010 году в Янино комбинат-питания, выпускающий до ста тысяч готовых блюд в сутки. На строительство кухни-фабрики «Конкорд» выделял около двух миллиардов рублей.
В настоящее время новый владелец готовит кухню-фабрику к перезапуску. Уточняется, что новым владельцем могла стать RBE Group Андрея Шокина.
Напомним, после гибели Пригожина в авиакатастрофе в августе прошлого года доверительным управляющим основанных им компаний стал сын Павел.
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В настоящее время новый владелец готовит кухню-фабрику к перезапуску. Уточняется, что новым владельцем могла стать RBE Group Андрея Шокина.
Напомним, после гибели Пригожина в авиакатастрофе в августе прошлого года доверительным управляющим основанных им компаний стал сын Павел.
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Екатерина Коршунова