Стало известно будущее разрушенного при теракте «Крокуса»

Фото: Официальный сайт Кремля
Часть пострадавшего при теракте «Крокус Сити Холла» могут передать под выставочные площади, об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Там будет скорее всего выставочная площадь», — заявил Воробьёв.
По словам губернатора, концертного зала на месте «Крокуса» больше не будет, а его точная судьба будет определена после полного восстановления.
Напомним, один из самых страшных терактов в истории современной России произошёл 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Ворвавшиеся в здание боевики расстреляли зрителей, ожидавших начала концерта, а затем подожгли «Крокус». По официальным данным, при теракте погибли не менее 145 человек.
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