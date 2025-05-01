Создатель «Синего трактора» Днепровский подал две тысячи исков для защиты прав на проект

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Создатель «Синего трактора», продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский, направил в суд около двух тысяч исков для защиты своих прав на проект. Об этом сообщает РИА Новости.
Как оказалось, Днепровский начал отправлять исковые заявления с 2020 года. Автор проекта судится с продавцами и производителями игрушек, повторяющими героев мультфильма. К тому же продюсер подает заявления и на создателей других товаров, которые используют в маркировке изображения персонажей.
Благодаря одним из первых исков Днепровскому удалось получить по 15 и 5 тысяч соответственно. Тогда он получил деньги с производителей, которые незаконно использовали персонажей проекта. Уже с начала этого года продюсер успел подать порядка 60 исков.
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Благодаря одним из первых исков Днепровскому удалось получить по 15 и 5 тысяч соответственно. Тогда он получил деньги с производителей, которые незаконно использовали персонажей проекта. Уже с начала этого года продюсер успел подать порядка 60 исков.
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Иван Мусатов