Сотня Сергея Лазарева выбрала неожиданного победителя шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

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На телеканале «Россия» показали финал одного из самых непредсказуемых вокальных шоу страны «Ну-ка, все вместе! Хором!». Сотня Сергея Лазарева приняла неожиданное решение и назвала победителем сразу два коллектива.
Главный приз в размере пяти миллионов рублей получат Хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа им. А. П. Бородина и «Капелла Дмитрия Железнова» из Казани, а также Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального Университета из Екатеринбурга. Оба коллектива набрали одинаковое количество очков в финале. Их выступления были оценены в 99 баллов.
Глава сотни проекта Сергей Лазарев поблагодарил участников и признался, что каждое из выступлений заслуживало 100 баллов. К тому же артист обратился с критикой к жюри, которых назвал скупыми на оценки.
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«Мы, собственно, и не ставили перед собой задачу победить. Главной задачей было показать себя с наилучшей стороны и пройти в баттл. Для чего? А для того, чтобы целых четыре сложнейших хоровых композиции в а капельном, истинно хоровом исполнении, прозвучали на федеральном канале! Память на всю жизнь! Радость и ликование!» — комментирует свою победу руководитель хора из Екатеринбурга Светлана Долниковская.
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Глава сотни проекта Сергей Лазарев поблагодарил участников и признался, что каждое из выступлений заслуживало 100 баллов. К тому же артист обратился с критикой к жюри, которых назвал скупыми на оценки.
«Вы потрясающие! Огромное вам спасибо, дорогие коллективы, кто принимал участие! Вы делаете великое дело, вы прославляете хоровое искусство и делаете это блестяще», — с восторгом о сезоне отзывается Лазарев.
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Иван Мусатов