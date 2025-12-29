Врач Тарасова предупредила об опасности бутербродов с икрой
Икру не следует употреблять вместе с белым хлебом и маслом, поскольку это считается ударом по поджелудочной железе и печени. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.
Специалист объяснила, что сочетание быстрых углеводов, животного жира и соленого жирного продукта оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу и печень. Тарасова рекомендует подавать икру с нейтральными крекерами или цельнозерновыми хлебцами.
По словам медика, продукт можно съесть с авокадо или вареным яйцом для разнообразия. Также икру употребляют отдельно, как источник витаминов, заключила Тарасова.
Ранее Елена Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: