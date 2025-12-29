Врач Тарасова предупредила об опасности бутербродов с икрой

29 декабря 2025, 09:05

РИА Новости: врач Тарасова предупредила, что икру нельзя есть с белым хлебом

Фото: iStock/Arx0nt

Икру не следует употреблять вместе с белым хлебом и маслом, поскольку это считается ударом по поджелудочной железе и печени. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.