Спад нашествия медведей в Кузбассе ожидается в ноябре

21 сентября 2026, 16:08

Фото: iStock/Tadoma

Нашествие медведей в Кемеровской области пойдёт на спад в начале ноября. Такой прогноз сделали в региональном Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства.





По данным ведомства, медведи начнут уходить в спячку ориентировочно в начале последнего осеннего месяца. А пока чаще всего хищники выходят к людям в малонаселенных таёжных зонах с высокой лесистостью, сообщает VSE42.RU.





«Наибольшая концентрация медведей наблюдается в Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском муниципальных округах», — уточнили в министерстве.

«Все сигналы были своевременно и в полном объёме переданы по линии дежурных служб в Министерство лесного и охотничьего хозяйства Кузбасса. Инспекторы-охотоведы с привлечением охотников реагируют на каждое обращение», — подчеркнули в окружной администрации.