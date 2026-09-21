Спад нашествия медведей в Кузбассе ожидается в ноябре
Нашествие медведей в Кемеровской области пойдёт на спад в начале ноября. Такой прогноз сделали в региональном Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства.
По данным ведомства, медведи начнут уходить в спячку ориентировочно в начале последнего осеннего месяца. А пока чаще всего хищники выходят к людям в малонаселенных таёжных зонах с высокой лесистостью, сообщает VSE42.RU.
«Наибольшая концентрация медведей наблюдается в Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском муниципальных округах», — уточнили в министерстве.
Тем временем в администрации Кемеровского муниципального округа рассказали редакции «Сiбдепо», что в дежурные службы поступали обращения от жителей о появлении медведя в районе СНТ «Маручак», где зверь загрыз собаку и кур. Однако никто хищника не видел.
«Все сигналы были своевременно и в полном объёме переданы по линии дежурных служб в Министерство лесного и охотничьего хозяйства Кузбасса. Инспекторы-охотоведы с привлечением охотников реагируют на каждое обращение», — подчеркнули в окружной администрации.
Там призвали местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность. В случае встречи с хищником не стоит пытаться отпугнуть его самостоятельно. Необходимо сразу звонить по номеру 112.