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Медведь жестоко растерзал двоих россиян

В Томской области медведь убил двух мужчин в лесу
Фото: iStock/Warren A Metcalf

В Томской области медведь напал на двоих местных жителей, оба погибли. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.



Трагедия произошла недалеко от деревни Север. 44-летний мужчина заметил, что с его фермы пропала корова, и отправился на ее поиски. Однако в лесном массиве на него напал хищник. На следующий день 46-летний знакомый погибшего пошел его искать и также стал жертвой медведя. Позже тела обоих обнаружили на месте происшествия.

Хищника ликвидировали. В настоящее время на месте работают следователи, выполняется комплекс следственных мероприятий. В ведомстве призвали местных жителей не выходить в леса в период активности медведей, чтобы не подвергать себя смертельной опасности.

Ранее охотовед Павел Футоран рассказал, что раненый во время охоты медведь может стать более агрессивным и начать целенаправленно нападать на людей.

Лидия Пономарева

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