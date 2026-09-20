Медведь жестоко растерзал двоих россиян
В Томской области медведь напал на двоих местных жителей, оба погибли. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Трагедия произошла недалеко от деревни Север. 44-летний мужчина заметил, что с его фермы пропала корова, и отправился на ее поиски. Однако в лесном массиве на него напал хищник. На следующий день 46-летний знакомый погибшего пошел его искать и также стал жертвой медведя. Позже тела обоих обнаружили на месте происшествия.
Хищника ликвидировали. В настоящее время на месте работают следователи, выполняется комплекс следственных мероприятий. В ведомстве призвали местных жителей не выходить в леса в период активности медведей, чтобы не подвергать себя смертельной опасности.
Ранее охотовед Павел Футоран рассказал, что раненый во время охоты медведь может стать более агрессивным и начать целенаправленно нападать на людей.
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