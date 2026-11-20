20 ноября 2026, 10:37

Спасатель Микрюков: помощь при кровотечении начинают с прямого давления на рану

Фото: iStock/RossHelen

При наружном кровотечении помощь обычно начинают с сильного давления на рану рукой. Это поможет уменьшить потерю крови, даже если рядом нет жгута, рассказал руководитель проекта МПЦ «Феникс: Научись спасать!» Дмитрий Микрюков, пишет «Газета.Ru».