Спасатель Микрюков объяснил, как помочь при кровотечении без жгута
При наружном кровотечении помощь обычно начинают с сильного давления на рану рукой. Это поможет уменьшить потерю крови, даже если рядом нет жгута, рассказал руководитель проекта МПЦ «Феникс: Научись спасать!» Дмитрий Микрюков, пишет «Газета.Ru».
По словам эксперта, перед оказанием помощи стоит по возможности надеть медицинские перчатки. Если пострадавший находится в сознании и способен действовать сам, можно попросить его прижать место повреждения. Вместо длительного давления рукой спасатель предложил использовать давящую повязку. Оба способа помогают сжать ткани и сосуды в зоне травмы. Если аптечки поблизости нет, подойдут чистая ткань, бинт или другие подходящие материалы.
Жгут необходим при полной или частичной травматической ампутации конечности. Его применяют и при сильном кровотечении, если прямое давление не помогает. Еще одно показание — обильная потеря крови из раны с инородным предметом, когда прижать ее невозможно или это не дает результата. Микрюков подчеркнул, что при угрозе жизни нельзя откладывать помощь из-за поиска специальных средств. Если существует риск попадания брызг крови на слизистые оболочки, спасатель посоветовал дополнить перчатки защитными очками и маской.
Действующий в России порядок оказания первой помощи предусматривает три способа остановки наружного кровотечения: прямое давление на рану, давящую повязку и жгут. Придание конечности возвышенного положения, пальцевое прижатие артерии и максимальное сгибание конечности в этот перечень не входят.
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