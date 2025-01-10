Обрезание Господне 2025: приметы, значение и традиции христианского праздника

Каждый год христиане празднуют Обрезание Господне 14 января по новому стилю (1 января — по-старому). Этот праздник является фиксированным, и его дата остается неизменной независимо от года или других церковных событий. Он отмечается на восьмой день после Рождества Христова, что подчеркивает его тесную связь с рождением Спасителя. Подробнее о церковном торжестве расскажет «Радио 1».