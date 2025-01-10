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Обрезание Господне 2025: приметы, значение и традиции христианского праздника

Фото: iStock/artplus

Фото: iStock/artplus

Каждый год христиане празднуют Обрезание Господне 14 января по новому стилю (1 января — по-старому). Этот праздник является фиксированным, и его дата остается неизменной независимо от года или других церковных событий. Он отмечается на восьмой день после Рождества Христова, что подчеркивает его тесную связь с рождением Спасителя. Подробнее о церковном торжестве расскажет «Радио 1».

История праздника Обрезание Господне


История праздника уходит корнями в Ветхий Завет, где обрезание было знаком завета между Богом и Авраамом. Сам Господь говорил с праведным Авраамом, когда ему исполнилось 99 лет, а его супруге Саре – 90. Господь предсказал Аврааму, что у него будет столько потомков, сколько звезд на небе, и именно его роду Он решил оказать особую поддержку. В знак этого Господь изменил имена Авраама и Сары на Авраама и Сарру. Он повелел Аврааму учредить обряд обрезания как символ их завета.



Все желающие стать частью богоизбранного народа должны были проходить обрезание. Этот обряд следовало совершать на восьмой день после рождения всех мальчиков. Авраам принял это условие и установил обязательное обрезание для всех мужчин своего рода. Иисус Христос, будучи потомком Авраама и Сарры, также прошел обряд обрезания на восьмой день, как и все израильские мальчики.

Смысл праздника Обрезание Господне


Смысл праздника заключается в том, что он символизирует исполнение пророчеств и законов, а также подчеркивает человеческую природу Иисуса Христа. Обрезание является знаком Его смирения и готовности следовать Божьему закону. Это событие также служит напоминанием о необходимости духовного очищения и обновления.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Как празднуют Обрезание Господне



Празднование Обрезания Господня включает в себя специальные богослужения в церквях, где верующие собираются для молитвы и прославления Бога. В этот день часто читаются соответствующие евангельские чтения, а также проводятся литургии. Многие православные христиане начинают новый год с посещения церкви, чтобы получить благословение на предстоящий год.

Традиции на Обрезание Господне


Среди традиций на Обрезание Господне — приготовление особых блюд, таких как пироги и сладости, которые символизируют радость от праздника. В некоторых регионах принято устраивать семейные встречи и обмениваться подарками. Также важно уделять время молитве и размышлениям о смысле праздника.

Как связаны обрезание и крещение


Обрезание и крещение связаны тем, что оба являются знаками завета с Богом. Обрезание — это физический знак, тогда как крещение представляет собой духовное очищение и новый завет с Богом через Иисуса Христа. В христианстве крещение заменяет обрезание как знак принадлежности к Божьему народу.
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Почему православные празднуют Обрезание Господне


Православные христиане празднуют Обрезание Господне, чтобы почтить событие, которое является важным этапом в жизни Спасителя. Этот праздник напоминает о том, что Христос пришел исполнить закон и стать примером для всех верующих. Он также служит поводом для размышлений о духовном значении обрезания как символа очищения.

Что можно и нельзя делать на Обрезание Господне


На Обрезание Господне рекомендуется уделить время молитве, посещению церкви и общению с близкими. Важно избегать тяжелой физической работы и конфликтов. Также стоит помнить о необходимости проявления доброты и заботы о других в этот праздничный день.

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«Почта России» выпустила марку в честь 200-летия жостовской росписи
10 января 2025, 11:13

Фото: пресс-служба Почты России

Марку, посвящённые 200-летию народного промысла по росписи металлических подносов, возникшего в деревне Жостово Московской области, выпустила «Почта России», сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Жостовская роспись подносов появилась в 1825 году. Как правило, жостовская роспись представляет собой цветочные композиции на чёрном фоне. На марке изображены основные предметы жостовского народного промысла: поднос, а также самовар и подстаканник, а на полях — элементы росписи», — говорится в сообщении.
Тираж юбилейной марки составляет 180 тысяч экземпляров, номинал — 22 рубля. Выпущены также конверты первого дня. Кроме того, «Почта России» изготовила штемпели специального гашения для подмосковного посёлка Жостово, для Москвы и для Санкт-Петербурга. Поставить этот штемпель можно сегодня, 10 января, в центральном почтовом отделении Москвы на Мясницкой и в отделении в посёлке Жостово (дом №60).

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В Пушкине построят котельную для физкультурно-спортивного комплекса
10 января 2025, 10:31

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью более 2 МВт построят в городе Пушкино для нужд местного физкультурно-спортивного комплекса, подряд на строительство выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить для физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» блочно-модульную котельную мощностью 2,039 МВт по адресу: ул. 50 лет Комсомола, дом №26, а также поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации котельной», — говорится в сообщении.
Строительство планируется завершить в текущем году.

Начальная цена лота составляет 51 миллион 974 тысячи 449 рублей 8 копеек, заявки принимаются до 22 января.

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#строительство
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В ЖК «Римский» Ленинского округа построили дом на 1787 квартир с паркингом
10 января 2025, 10:10

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Корпус на 1787 квартир с встроенным паркингом на 274 машины, возведённый в жилом комплексе «Римский» на территории Ленинского городского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый корпус представляет из себя здание переменной этажности — от десяти до 18 этажей. На двух подземных этажах размещено 676 кладовых, а на первом этаже — помещения для коммерческих объектов: магазинов, кафе и пр. Кроме того, там планируется открыть две поликлиники на 100 и 90 посещений за смену. Общая площадь корпуса составляет более 3,1 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый корпус с паркингом является последним в очереди строительства жилого комплекса, с его вводом в эксплуатацию девелопер завершил возведение ЖК «Римский».

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#дом
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Загруженность дорог Подмосковья утром 10 января составила три балла
10 января 2025, 09:41

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На три балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области утром в пятницу, 10 января, при этом на десяти шоссе наблюдаются сложности с проездом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало свыше 865 тысяч машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе также отметили, что сегодня возможна гололедица, и призвали водителей быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.

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В девяти округах Московской области на дорогах отремонтировали ограждения
10 января 2025, 09:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения в девяти городских округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт состоялся в таких городах, как: Балашиха, Жуковский, Мытищи, Можайск, Серпухов, Долгопрудный и Ступино. Кроме того, ремонтные работы затронули Красноармейское шоссе возле хутора Паршино в Пушкинском округе и Лыткаринское шоссе возле посёлка Чкалово в городском округе Люберцы.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — сообщили в ведомстве.
В Министерстве транспорта Московской области подчеркнули, что проверка региональных дорог осуществляется еженедельно. Особое внимание уделяется состоянию покрытия и элементам, влияющим на безопасность дорожного движения, таким как ограждения, искусственные неровности, светофоры, дорожные знаки и линии освещения. При обнаружении недостатков проводятся ремонтные работы.

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Запрет на смартфоны за рулем не вступит в силу с марта
Минтранс: запрет на использование смартфонов за рулем не вступит в силу с марта
10 января 2025, 08:32

Фото: iStock/ponsulak

Изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), которые запрещают использование отвлекающих внимание водителя устройств за рулем, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу 1 марта этого года. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ, передает ТАСС.
До этого заявление ведомство предлагало внести изменения в ПДД соответствующие изменения. К устройствам, которые отвлекают и снижают внимание водителя, относятся планшеты, смартфоны и мультимедийные устройства машины, с помощью которых можно смотреть видео во время движения.

На сегодняшний день за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что в России вырастут штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Суд остановил взыскание 1,1 млрд рублей с «королевы марафонов» блогера Блиновской
ФНС прекратила взыскание с Блиновской более 1,1 млрд рублей из-за ее банкротства
10 января 2025, 06:58

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Исполнительное производство по взысканию более 1,1 миллиарда рублей налоговой задолженности с «королевы марафонов» блогера Елены Блиновской прекращено. Об этом стало известно из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Причиной прекращения взыскания стало банкротство Блиновской, как предусмотрено пунктом 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве».

Ранее суд признал Блиновскую банкротом и начал процедуру реализации ее имущества. По словам ее представителя, на момент начала банкротства блогер уже погасила более 320 миллионов рублей, а остаток основного долга превышал 587 миллионов. Общая сумма задолженности, включая налоговые обязательства, составляла около 1,2 миллиарда рублей.

Сейчас с Елены Блиновской продолжают взыскивать долг в размере 2,5 тысячи рублей. Кроме того, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и в легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Блиновская частично признала свою вину.

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В России хотят отменить ограничение на стаж по уходу за детьми: что изменится?
В Совфеде захотели отменить ограничение на стаж по уходу за детьми
10 января 2025, 03:08

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Сенатор Андрей Кутепов инициировал законопроект, который предлагает исключить ограничения на включение периода ухода за детьми в страховой стаж. Об этом он сообщил РИА Новости. Документ уже направлен на рассмотрение заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину.
Согласно действующему законодательству, в страховой стаж включается период ухода за каждым ребенком до полутора лет, но общий срок не может превышать шести лет. Это ограничение затрудняет поддержку многодетных семей, особенно тех, у кого пятеро и более детей, поскольку для них данный период не засчитывается полностью.

Кутепов подчеркнул, что существующие нормы оказываются несправедливыми по отношению к многодетным семьям, которые играют важную роль в улучшении демографической ситуации в стране. Предлагаемые изменения позволят устранить этот дисбаланс и обеспечить поддержку всех родителей, независимо от количества детей.

Инициатива направлена на создание равных условий для всех семей и повышение социальной защиты родителей, которые занимаются воспитанием детей, что особенно важно в контексте демографических вызовов России.

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«Дома безопаснее»: Певца Алексея Воробьева призвали вернуться в Россию ​из пылающих США
В Госдуме певцу Алексею Воробьеву предложили вернуться в РФ из-за пожара в США
10 января 2025, 01:40

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Депутат Госдумы Александр Толмачев из фракции «Единая Россия» обратился к певцу и актеру Алексею Воробьеву с предложением вернуться из США в Россию. Такое заявление парламентарий сделал на фоне сообщений об эвакуации Воробьева из его дома в Лос-Анджелесе из-за масштабного пожара.
Толмачев отметил, что в России сейчас активно развиваются современные киностудии и киноиндустрия, а обстановка в стране безопаснее, чем в охваченном огнем Лос-Анджелесе. По его словам, возвращение в Москву могло бы стать разумным решением для артиста.

«Дома — безопаснее. И перспективы лучше», — передает слова парламентария РИА Новости.
Воробьев, который в 2011 году представлял Россию на «Евровидении» в Дюссельдорфе, заняв 16-е место, пока не ответил на призыв депутата.

Между тем сообщалось, что действующий президент США Джо Байден ввел режим бедствия в штате Калифорния из-за пожаров.

Огонь в районе Палисейдс в Лос-Анджелесе охватил площадь более 2 тысяч гектаров и уничтожил около тысячи строений. Местные власти ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Этот пожар уже назван одним из самых разрушительных в истории округа, а еще один очаг — Итон-Файр — угрожает 13 тысячам зданий в районе Алтадена.

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