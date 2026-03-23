Спасатели и добровольцы прочёсывают Волгу в поисках пропавших на льду подростков
Девять жителей Ульяновска и 20 участников поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вошли в штаб по поиску подростков 2011 года рождения, пропавших при переходе Волги по льду в Ульяновске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение «Лиза Алерт».
Несовершеннолетние исчезли в ночь на 23 марта. Мать одного из них рассказала, что ребята ушли на лёд со стороны Нижней трассы в направлении Ленинского района и не вернулись. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
«На данный момент в штабе отряда «Лиза Алерт» зарегистрированы 20 человек из числа участников отряда и девять местных жителей», — говорится в материале.Спасатели обследуют акваторию реки Волга на катерах на воздушной подушке и с помощью квадрокоптера. Добровольцы прочёсывают береговую линию, опрашивают местных жителей и расклеивают ориентировки. Действия поисковиков координируют с полицией, МЧС и СК.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске волонтёры из «ЛизаАлерт» нашли 11-летнего мальчика, пропавшего несколько дней назад. Найденного подростка передали сотрудникам правоохранительных органов. Предварительно, в исчезновении школьника нет криминальной составляющей.