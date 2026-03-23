В российском регионе автомобиль сбил ребёнка, выбежавшего на красный свет
В Красном Селе автомобиль сбил 11-летнего мальчика. Ребёнок выбежал на проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Чрезвычайное происшествие случилось 23 марта около 13:40 по московскому времени у дома №77 по проспекту Ленина. По информации ведомства, 28-летний водитель Chevrolet Aveo совершил наезд на ребёнка.
Мальчик выбежал на дорогу на запрещающий сигнал из-за автобуса, который двигался справа в попутном с иномаркой направлении. В результате аварии школьник получил травмы средней степени тяжести, медики госпитализировали его. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где беременная женщина пострадала при столкновении автобуса и грузовика.
