Стала известна судьба пропавшего в Петрозаводске мальчика, которого искали четыре дня

Достижения.рф

Пропавшего 11-летнего мальчика из Петрозаводска нашли после четырех дней поисков
Фото: iStock/Iana Pronicheva

В Петрозаводске волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли 11-летнего мальчика, пропавшего несколько дней назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.



Ребёнка, о местонахождении которого не было сведений с 18 марта, обнаружила автономная поисковая группа добровольцев. Найденного подростка передали сотрудникам правоохранительных органов. Согласно материалу, других подробностей инцидента сообщить пока нельзя, так как «эта информация носит конфиденциальный характер».

В Telegram-канале полиции Карелии уточнили, что в исчезновении школьника нет криминальной составляющей. Правоохранительные органы поблагодарили всех неравнодушных граждан за помощь.

Ранее сообщалось, что сотрудники Мособлпожспаса отыскали потерявшегося во время прогулки малыша. Они предприняли активные действия в ответ на обращение взволнованной жительницы городского округа Ступино, потерявшей из виду трёхлетнего внука, который катался на велобеге.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0