Стала известна судьба пропавшего в Петрозаводске мальчика, которого искали четыре дня
В Петрозаводске волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли 11-летнего мальчика, пропавшего несколько дней назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Ребёнка, о местонахождении которого не было сведений с 18 марта, обнаружила автономная поисковая группа добровольцев. Найденного подростка передали сотрудникам правоохранительных органов. Согласно материалу, других подробностей инцидента сообщить пока нельзя, так как «эта информация носит конфиденциальный характер».
В Telegram-канале полиции Карелии уточнили, что в исчезновении школьника нет криминальной составляющей. Правоохранительные органы поблагодарили всех неравнодушных граждан за помощь.
Ранее сообщалось, что сотрудники Мособлпожспаса отыскали потерявшегося во время прогулки малыша. Они предприняли активные действия в ответ на обращение взволнованной жительницы городского округа Ступино, потерявшей из виду трёхлетнего внука, который катался на велобеге.
Читайте также: