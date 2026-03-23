В Курганской области при пожаре в многоквартирном доме погибли двое детей
В Курганской области во время пожара в жилом доме погибли двое детей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия случилась 23 марта. Огонь охватил квартиру в многоквартирном жилом доме в городе Петухово. В результате пожара погибли двое детей — мальчики 2020 и 2023 годов рождения.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.
Накануне сообщалось об инциденте в Перми, где пожарные вытащили ребёнка из дивана в объятой огнём квартире. Днём ранее в Пермском крае в пожаре погибла женщина, вернувшаяся в дом за документами.
