Спасатели «Мособлпожспас» вызволили пенсионерку из запертой квартиры

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пенсионерке, оказавшейся запертой в квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
6 декабря в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась местная жительница города Королёв, которая не смогла попасть в квартиру к своей пожилой матери.
«Работники дежурной смены прибыли по указанному адресу и убедились, что квартира заперта изнутри на щеколду. Специалисты приняли решение проникнуть через балкон в жилище, располагавшееся на первом этаже. В присутствии сотрудников полиции спасатели поднялись по лестнице наверх и через окно попали в квартиру. Пожилая женщина лежала на полу и была в сознании. Пенсионерка рассказала, что неожиданно потеряла равновесие и не смогла самостоятельно подняться <…>», — поделился начальник 315-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Терпугов.
Стоит отметить, что сотрудники помогли женщине подняться и лечь на кровать. Кроме этого, пенсионерка отказалась от медицинской помощи.
Читайте также:
В Красногорске прошла пресс-конференция Системы-112 Московской области
Подмосковные спасатели освободили запертую на балконе малышом молодую мать
Работники Мособлпожспаса помогли двум потерявшим сознание пенсионеркам
«Работники дежурной смены прибыли по указанному адресу и убедились, что квартира заперта изнутри на щеколду. Специалисты приняли решение проникнуть через балкон в жилище, располагавшееся на первом этаже. В присутствии сотрудников полиции спасатели поднялись по лестнице наверх и через окно попали в квартиру. Пожилая женщина лежала на полу и была в сознании. Пенсионерка рассказала, что неожиданно потеряла равновесие и не смогла самостоятельно подняться <…>», — поделился начальник 315-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Терпугов.
Читайте также:
В Красногорске прошла пресс-конференция Системы-112 Московской области
Подмосковные спасатели освободили запертую на балконе малышом молодую мать
Работники Мособлпожспаса помогли двум потерявшим сознание пенсионеркам
Мира Полтева