«Победителей не будет»: Путин предупредил о последствиях войны с Европой
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не стремится к военному конфликту с европейскими странами, однако готова к возможному развитию событий по такому сценарию. Об этом сообщает Mash.
По его словам, Россия не заинтересована в войне с Европой, но должна учитывать любые риски и быть готовой защищать свои интересы. Путин также обратил внимание на возможные последствия прямого военного столкновения. Он подчеркнул, что в случае начала такой войны рассчитывать на победу в привычном понимании не придётся: подобный конфликт может привести к масштабным разрушениям и тяжёлым последствиям для всех его участников.
Глава государства призвал не забывать, насколько серьёзной может оказаться эскалация между Россией и европейскими странами. По его оценке, развитие событий до открытого вооружённого противостояния стало бы крайне опасным сценарием, при котором цена конфликта окажется высокой для обеих сторон.
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