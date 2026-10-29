«Победителей не будет»: Путин предупредил о последствиях войны с Европой

29 октября 2026, 21:20

Владимир Путин заявил о готовности России к войне с Европой

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не стремится к военному конфликту с европейскими странами, однако готова к возможному развитию событий по такому сценарию. Об этом сообщает Mash.