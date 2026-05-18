Стало известно, чьими жертвами могли стать Усольцевы в тайге Красноярского края

18 мая 2026, 14:29

Криминалист Игнатов: пропавшие Усольцевы могли стать жертвами таёжных сектантов

Семья Усольцевых пропала в лесах Красноярского края в 2025 году. Криминалист Михаил Игнатов заявил, что они могли стать жертвами таёжных сектантов.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что в этом случае у представителей силовых структур уже имелись бы соответствующие сведения.

«Можно предположить, что с небольшой долей вероятности Усольцевы стали жертвами сектантов для заклинаний или обрядов, после чего их могли умертвить, а тела зарыть. Но если бы это было так, то информация давно была бы у силовиков. В тех районах не так много сект, их быстро бы отработали на предмет исчезновения людей», — пояснил Игнатов.