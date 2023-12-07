В горах Хакасии погибли туристы из двух туристических групп

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Два туриста из групп, которые в данный момент эвакуируют в горах Хакасии, скончались.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональный главк СК РФ.
Ранее региональный главк МЧС информировал, что несколько групп снегоходчиков не смогли сами выбраться из горно-таежной местности недалеко от села Приисковое в Хакасии из-за непогоды. В данный момент продолжается эвакуация туристов.
В МЧС отметили, что операция по спасению людей организована волонтерами из числа местных жителей и отдыхающих. Из-за метели и сильного ветра организовать оперативную помощь туристам не было возможности. Людям пришлось заночевать. Температура воздуха на тот момент была -13 градусов. В полной готовности находится вертолет Ми-8, но погода не позволяет пока применить его.
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«Два туриста погибли. Они из разных групп. Причины смерти пока неизвестны», - сообщил собеседник агентства.
В МЧС отметили, что операция по спасению людей организована волонтерами из числа местных жителей и отдыхающих. Из-за метели и сильного ветра организовать оперативную помощь туристам не было возможности. Людям пришлось заночевать. Температура воздуха на тот момент была -13 градусов. В полной готовности находится вертолет Ми-8, но погода не позволяет пока применить его.
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Мария Фирсова