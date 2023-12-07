Спасатели оказали помощь мужчине, который провалился под лёд

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли провалившегося под лед рыбака. об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
В Сергиево-Посадском городском округе 7 декабря в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились сотрудники охраны Загорской гидроаккумулирующей электростанции. Они рассказали, что на водоёме близ гидротехнического сооружения рыбак ушёл под лёд.
Кроме этого, на данный момент мужчина сильным переохлаждением находится в местной больнице под наблюдением специалистов.
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«Мужчине чудом удалось выбраться из полыньи и доползти по хрупкому льду до берега. Прибывшие по указанному адресу спасатели осмотрели обессилевшего рыбака, зафиксировали его на мягких носилках, укрыли тёплой курткой от боевой одежды и через снежные сугробы доставили до места, где их ожидала карета скорой помощи<…>», — отметил заместитель начальника ПСЧ-233 Сергей Шумов.
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Мира Полтева