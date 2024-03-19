Спасатели помогли медикам госпитализировать пенсионерку с сердечной недостаточностью

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам в транспортировке пенсионерки, нуждающейся в срочной госпитализации. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Медики не могли самостоятельно перенести в служебный автомобиль пациентку, страдающую сердечной недостаточностью и обратились за помощью к коллегам.
Стоит отметить, что транспортировать пенсионерку было необходимо из многоэтажки в посёлке Радовицкий городского округа Шатура.
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«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы поднялись на второй этаж многоквартирного дома. Огнеборцы аккуратно закрепили больную на носилках и под контролем медиков транспортировали ее в автомобиль скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали в больницу с подозрением на сердечную недостаточность», — поделился замначальника подразделения Алексей Ботин.
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Мира Полтева