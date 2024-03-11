Подмосковные спасатели помогли пенсионерке с инсультом в запертой квартире

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, в которой находилась пенсионерка с признаками инсульта. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
10 марта через службу 112 обратилась женщина, которая не могла попасть в квартиру к своей родственнице
Стоит отметить, что инцидент произошёл в многоквартирном доме в городе Можайске.
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«Прибыв по указанному адресу, в присутствии сотрудника полиции работники противопожарно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ в жилье родственнице, которая обнаружила пенсионерку на полу с признаками инсульта. Специалисты оперативно вызвали скорую медицинскую помощь для пожилой женщины», — поделился старший смены Сергей Жумаев.
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Мира Полтева