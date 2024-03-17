Подмосковные спасатели помогли на Иваньковском водохранилище ребёнку, близнецам и двум собакам

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса помогли оказавшимся в беде ребёнку, двум мужчинам-близнецам и двум собакам. Инцидент произошёл на Иваньковском водохранилище, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Спасатели дежурной смены получили сигнал о провалившемся под лёд мужчине, катавшемся на квадроцикле. Вместе со своей собакой он оказался в холодной воде. Свидетелями происшедшего стали брат-близнец любителя активного отдыха и его 14-летний сын. Они поспешили на помощь родственнику в сопровождении собственного питомца и вызвали спасателей.
В итоге, по его словам, спасатели пришли на помощь утопающим. Они доставили подростка, близнецов и животных на сушу. Медицинская помощь никому не понадобилась.
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«Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что пострадавший уже выбрался на ледовую поверхность и вытащил пса. Тогда специалисты добрались до пострадавших на судне на воздушной подушке «Хивус» и подняли их на борт. В тот момент бегущие на помощь родственники одновременно провалились под лёд в 150 метрах от берега. Их четвероногий друг успел отскочить от полыньи и испуганно бегал вокруг», – рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части-215 Александр Проценко.
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Лора Луганская