Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры обессиленную пенсионерку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
83-летнюю жительницу подмосковного посёлка Поварово, нуждающуюся в срочной медицинской помощи, освободили из запертой квартиры спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
За помощью к спасателям обратился сын пенсионерки. Он рассказал, что его пожилая мать не открывает дверь и не отвечает на звонки. Он попытался отпереть замок самостоятельно, но не сумел, так как квартира была закрыта изнутри.
Спасатели помогли медикам перенести пенсионерку в машину скорой помощи. Женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.
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«Получив вызов, спасатели отправились на место, вскрыли дверь при помощи слесарного инструмента и обнаружили, что хозяйка квартиры лежит на диване полностью обессиленная», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов