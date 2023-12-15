Спасатели помогли водителю, выжившему в ДТП с грузовым поездом

Фото: пресс-служба ведомства
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли водителю, выжившему в серьезной аварии на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Работникам 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы поступил вызов через «Систему-112» о аварии на железнодорожном переезде в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского городского округа.
Очевидцы сообщили, что легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути, игнорируя запрещающий сигнал семафора. Грузовой поезд не успевал затормозить и протаранил легковушку и метров триста протащил авто, прежде чем остановился.
Сотрудники отметили, что пострадавший отделался царапинами и от госпитализации участник аварии отказался
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Очевидцы сообщили, что легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути, игнорируя запрещающий сигнал семафора. Грузовой поезд не успевал затормозить и протаранил легковушку и метров триста протащил авто, прежде чем остановился.
«Участник ДТП чудом остался жив, успев во время столкновения перепрыгнуть с водительского на пассажирское сиденье. Однако 70-летний мужчина самостоятельно не смог выбраться из смятой машины, так как с одной стороны двери были заблокированы поездом, а с другой — завалены снегом. Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы откопали из снежного сугроба автомобиль и извлекли пострадавшего из искореженного салона. <…> Спасатели оказали пенсионеру психологическую помощь и передали прибывшей бригаде скорой помощи, — объяснил начальник ПСЧ-250 Николай Игнатьев.
Сотрудники отметили, что пострадавший отделался царапинами и от госпитализации участник аварии отказался
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Мира Полтева