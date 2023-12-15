Спасатели помогли водителю, выжившему в ДТП с грузовым поездом

На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку 14 декабря. В центре погоды «Фобос» отметили, что такого не происходило уже шесть лет. О том, что означает солнечная активность, какое влияние она оказывает на людей, чем опасна, и как защитится от влияния магнитных бурь, вызванных космическим явлением, читайте в материале «Радио 1».