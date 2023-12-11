Подмосковные спасатели освободили мужчину от наручников, ключ от которых потерялся

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Работники Мособлпожспаса помогли закованному в наручники мужчине. Инцидент произошёл в поселке Новотеряево в Рузском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил житель Волгограда, который в гостях у друзей примерил лежащие на столе наручники. Снять оковы самостоятельно он не смог, так как ключи от них потерялись», – рассказал замначальника подразделения Владимир Старостин.Прибыв на вызов, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента за несколько минут освободили мужчину от наручников. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.
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Лора Луганская