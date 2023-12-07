Подмосковные спасатели извлекли беременную из разбитого автомобиля

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса помогли беременной женщине, пострадавшей в ДТП. Авария случилась на 17-м км трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В посёлке Наугольное произошло боковое столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser и машины Chevrolet Niva, за рулём которой находилась беременная женщина. Удар пришёлся на сторону водителя «Нивы», и будущая мама оказалась зажата в салоне легковушки.
С подозрением на закрытую травму живота пациентку доставили в больницу. Второму участнику аварии медицинская помощь не потребовалась.
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«Оперативно прибывшие на место аварии спасатели специальным инструментом отодвинули водительское кресло и эвакуировали 34-летнюю пострадавшую через пассажирскую дверь. Женщину бережно зафиксировали на жёстких носилках и транспортировали в карету скорой помощи», – рассказал замначальника части Сергей Шумов.
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Лора Луганская