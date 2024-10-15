Спасатели предупредили о рисках для здоровья при ношении ювелирных изделий

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Неправильное ношение ювелирных изделий, особенно колец, может привести к травмам и другим проблемам со здоровьем, заявили в пресс-службе «Мособлпожспаса».
Спасатели рекомендуют снимать украшения при выполнении физической работы или посещении бани и сауны, так как это может привести к травмам или отекам.
По его словам, иногда украшения приходиться разрезать, что делает их непригодными для дальнейшего использования. Спасатели призвали относиться к ношению ювелирных изделий с осторожностью, чтобы избежать травм и сохранить украшения.
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«Кольцом можно зацепиться за что-либо во время работ и не только его испортить, но и травмировать палец. В сауне или бане, когда расширяются сосуды и отекают конечности, металл может впиваться в пальцы, и самостоятельно снять кольцо будет невозможно», — объяснил заместитель начальника 254-й пожарно-спасательной части Андрей Ильин.
По его словам, иногда украшения приходиться разрезать, что делает их непригодными для дальнейшего использования. Спасатели призвали относиться к ношению ювелирных изделий с осторожностью, чтобы избежать травм и сохранить украшения.
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Елена Перлова