На юге Сахалина задержаны трое браконьеров за незаконную заготовку красной икры

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На юге Сахалина сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ задержали троих граждан России, подозреваемых в незаконной заготовке красной икры. Об этом информирует РИА Новости.
По данным пресс-службы ведомства, причиненный ими ущерб составил более 3,2 миллиона рублей. В ходе операции у браконьеров были изъяты орудия незаконного промысла, более 55 килограммов ястыков икры кеты и 401 экземпляр рыбы.
Специалист-ихтиолог признал 383 экземпляра кеты жизнеспособными, и они были возвращены в естественную среду обитания. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за браконьерство.
Ранее стало известно, что стоимость красной рыбы и красной икры к Новому году повысится на 10-15%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Специалист-ихтиолог признал 383 экземпляра кеты жизнеспособными, и они были возвращены в естественную среду обитания. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за браконьерство.
Ранее стало известно, что стоимость красной рыбы и красной икры к Новому году повысится на 10-15%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова