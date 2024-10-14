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На юге Сахалина задержаны трое браконьеров за незаконную заготовку красной икры

На Сахалине задержали трех браконьеров, причинивших ущерб в 3,2 миллиона рублей
14 октября 2024, 11:26
Фото: iStock/Aleksei Isachenko

Фото: iStock/Aleksei Isachenko

На юге Сахалина сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ задержали троих граждан России, подозреваемых в незаконной заготовке красной икры. Об этом информирует РИА Новости.
По данным пресс-службы ведомства, причиненный ими ущерб составил более 3,2 миллиона рублей. В ходе операции у браконьеров были изъяты орудия незаконного промысла, более 55 килограммов ястыков икры кеты и 401 экземпляр рыбы.

Специалист-ихтиолог признал 383 экземпляра кеты жизнеспособными, и они были возвращены в естественную среду обитания. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за браконьерство.



Ранее стало известно, что стоимость красной рыбы и красной икры к Новому году повысится на 10-15%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ущерб
#икра
22-летняя россиянка использовала мухоморы в качестве снотворного и поплатилась
Жительница Красноярска использовала мухоморы как снотворное и попала в больницу
14 октября 2024, 11:42

Фото: iStock/Igor Klyakhin

Жительница Красноярска использовала мухоморы в качестве снотворного и поплатилась. Об этом сообщает портал Ngs24.ru.
Девушка не стала раскрывать, где ей удалось достать ядовитые грибы. Врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве после отравления мухоморами госпитализировали девятнадцатилетнего молодого человека с фамилией Мухоморов. Пострадавшего доставили в реанимацию НИИ Склифосовского. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

До этого 31-летняя девушка купила на российском маркетплейсе сушеные мухоморы. После этого ее госпитализировали с сильным отправлением.

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«Блистать на обложках журналов»: в Москве вскрыли псевдомодельное агентство
В Москве задержали организатора и работников мошеннического модельного агентства
14 октября 2024, 11:41

Фото: iStock/Igor Klyakhin

В Москве задержали организатора и семерых работников мошеннического модельного агентства, которые под видом платного обучения обманывали клиентов на суммы от 100 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее данным, в уголовном деле уже фигурирует 10 потерпевших.
«Предварительно установлено, что злоумышленники размещали на интернет-сайтах объявления о проведении кастингов. Заинтересованные девушки и молодые люди приезжали в офисы, которые находились на Пресненской набережной и улице Большая Дмитровка», — говорится в сообщении.
Волк пояснила, что для работы моделями девушкам предлагали пройти платное обучение стоимостью от 100 до 150 тысяч рублей, на что некоторым даже приходилось брать кредиты. Однако после получения денег мошенники не выполняли своих обязательств и тратили их по своему усмотрению.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК о мошенничестве.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали восемь подозреваемых – руководителя и сотрудников агентства», — отметила Волк.
Расследование дела продолжается.

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В Петербурге водитель-иностранец на BMW нарушил ПДД 1453 раза за год
14 октября 2024, 11:39

Фото: iStock/Maodoltee

Сотрудники ГАИ в Санкт-Петербурге в ходе специализированной проверки водителей автомобилей с иностранными номерами обнаружили «‎рекордсмена», который за год нарушил правила дорожного движения почти 1500 раз. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.
«Рекордсменом среди остановленных автомобилей стал BMW третьей серии, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Было установлено, что его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, «насобирав» штрафов на 363 тысячи рублей», — указано в релизе.

Сообщается, что машину изъяли, а водителя отправили в военкомат для постановки на учет. Помимо этого, в ходе рейда проверили 1500 автомобилей, выявив около 2300 правонарушений на сумму свыше 4,7 миллиона рублей.

Отмечается, что сотрудниками были изъяты 91 автомобиль, из которых 20 передадут в таможню. Кроме того, выявлены нарушения миграционного законодательства, за которые более 100 человек привлечены к ответственности.

До этого сообщалось, что на юге Сахалина были задержаны трое браконьеров за незаконную заготовку красной икры. Причиненный ими ущерб составил более 3,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что 17-летний студент из Мытищ задержан за незаконную покупку боевых патронов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#автомобиль
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#нарушения
#ущерб
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Трехлетнюю девочку изнасиловали в детском саду в Петербурге
В Петербурге мать трехлетней девочки заявила об изнасиловании дочери в саду
14 октября 2024, 10:42

Фото: iStock/eranicle

В Санкт-Петербурге мать трехлетней девочки заявила в полицию об изнасиловании дочери в детском саду на Товарищеском проспекте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина обратилась в полицию 13 октября. Она сообщила, что 11 октября ее маленькую дочку изнасиловал неизвестный во время тихого часа.

«Петербурженка привела дочь в частный медцентр и заявила, что подозревает изнасилование. Какое заключение сделали медики, не уточняется», — рассказал источник.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что челябинский областной суд смягчил наказание таксисту-мигранту, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку.

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#суд
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#наказание
#медики
#изнасилование
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17-летний студент из Мытищ задержан за незаконную покупку боевых патронов
14 октября 2024, 09:56

Фото: istock/artolympic

В Подмосковье был задержан 17-летний студент колледжа, подозреваемый в незаконной покупке боевых патронов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, подросток нашёл в интернете сайт, где заказал около двух десятков патронов калибра 9 мм. После доставки «товара» он носил патроны с собой, а затем спрятал их в загородном доме во Владимирской области.

Юноша вел себя подозрительно, это привлекло внимание правоохранительных органов. В результате обыска у него изъяли смартфон, ноутбук, ствол огнестрельного оружия и заказанные патроны. Студента задержали.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов». По данным канала, он учится на втором курсе РУК в Мытищах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проверяется версия о возможной подготовке вооружённого нападения на своё учебное заведение.

В Красноярске пенсионерку осудили на 15 лет по делу об убийстве подруги-свахи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#уголовное происшествия
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На складе в Подмосковье выявили более 30 нелегальных мигрантов
14 октября 2024, 09:17

Фото: istock/artolympic

Более трёх десятков нелегальных мигрантов выявили полицейские в ходе рейда, который они провели при поддержке росгвардейцев на территории складского комплекса в деревне Бекасово Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Были проверены 130 работающих в складском комплексе приезжих из стран Средней Азии. Выяснилось, что 32 мигранта не имели права работать на территории России, кроме того, 22 из них нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации, а ещё двое уклонялись от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.
Каждого нарушителя миграционного законодательства оштрафовали на 5 тысяч рублей, все они будут выдворены из страны.

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В Красноярске пенсионерку осудили на 15 лет по делу об убийстве подруги-свахи
14 октября 2024, 08:37

Фото: iStock/blinow61

В Красноярске суд приговорил 64-летнюю пенсионерку к 15 годам колонии общего режима за организацию убийства Нины Кузьминой, известной в прошлом свахи и предпринимательницы, которая была её подругой. Об этом информирует прокуратура Красноярского края.
Ранее следствие сообщало, что 3 марта 2023 года 67-летняя Нина Кузьмина покинула оздоровительный салон в Красноярске на своём бордовом Mercedes и не вернулась домой. В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Отмечается, что подозреваемым оказался 44-летний красноярец, который признался в преступлении, заявив, что конфликт возник во время передачи денег за парковочное место, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела.

Останки Кузьминой были найдены в Иркутской области. Следствие установило, что злоумышленник сжёг её тело. Местные СМИ отметили, что убитая была известной свахой в городе. Позже выяснилось, что к убийству была причастна её 63-летняя знакомая. Причиной преступления стал долг в 300 000 рублей, который она имела перед подругой. Женщина пообещала исполнителю не требовать с него долг в размере 600 000 рублей за выполнение убийства.

Согласно информации прокуратуры, первая попытка убийства не увенчалась успехом. Женщине было введено опасное лекарство, однако дозировка оказалась недостаточной для летального исхода. После этого заказчица начала настойчиво требовать от исполнителя завершить дело. В итоге он убил предпринимательницу прутом на одной из парковок в Красноярске, а затем вошёл в её квартиру и забрал деньги из сейфа, часть которых передал организатору преступления.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в организации убийства, разбоя и приговорил к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в 369 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что суд над исполнителем состоялся в мае. В главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что мужчина полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение, в то время как заказчица отрицала свою вину. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#суд
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#уголовное происшествия
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В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка
14 октября 2024, 08:13

Фото: iStock/Fedorovekb

Убийство подростка в казахстанском Талгаре вынудило власти вывести на улицы города патрули Национальной гвардии. Об этом сообщает агентство «Казинформ».
У одного из продуктовых магазинов произошла групповая драка с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате был убит шестнадцатилетний подросток, два человека были тяжело ранены.

Правоохранители арестовали семерых участников потасовки, однако спустя некоторое время дом родственников погибшего подожгли. По делу о поджоге дома изъяты все улики для проведения ​экспертиз.

Семье убитого подростка обеспечили охрану. Генпрокурор Казахстана взял под контроль расследование уголовного дела.

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Появилась информация о жертве дорожно-транспортного происшествия на западе Москвы
Один человек погиб в ДТП с автобусом на западе Москвы
14 октября 2024, 07:41

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и автобуса на западе Москвы погиб один человек. Об этом проинформировали в столичной Госавтоинспекции.
Сообщается, что инцидент произошёл на 10-м км Ильинского шоссе. Стало известно, что водитель, который управлял ВАЗ, выехал на полосу встречного движения.

«Совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ, следовавшим во встречном направлении», – указано в заявлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники Государственной автоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина, одетый в полицейскую форму, стал виновником ДТП в Подмосковье. Инцидент произошел на улице Тинькова в Видном. Водитель автомобиля совершил «странные маневры», выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение трех машин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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