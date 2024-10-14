В Красноярске пенсионерку осудили на 15 лет по делу об убийстве подруги-свахи

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В Красноярске суд приговорил 64-летнюю пенсионерку к 15 годам колонии общего режима за организацию убийства Нины Кузьминой, известной в прошлом свахи и предпринимательницы, которая была её подругой. Об этом информирует прокуратура Красноярского края.
Ранее следствие сообщало, что 3 марта 2023 года 67-летняя Нина Кузьмина покинула оздоровительный салон в Красноярске на своём бордовом Mercedes и не вернулась домой. В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Отмечается, что подозреваемым оказался 44-летний красноярец, который признался в преступлении, заявив, что конфликт возник во время передачи денег за парковочное место, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела.
Останки Кузьминой были найдены в Иркутской области. Следствие установило, что злоумышленник сжёг её тело. Местные СМИ отметили, что убитая была известной свахой в городе. Позже выяснилось, что к убийству была причастна её 63-летняя знакомая. Причиной преступления стал долг в 300 000 рублей, который она имела перед подругой. Женщина пообещала исполнителю не требовать с него долг в размере 600 000 рублей за выполнение убийства.
Согласно информации прокуратуры, первая попытка убийства не увенчалась успехом. Женщине было введено опасное лекарство, однако дозировка оказалась недостаточной для летального исхода. После этого заказчица начала настойчиво требовать от исполнителя завершить дело. В итоге он убил предпринимательницу прутом на одной из парковок в Красноярске, а затем вошёл в её квартиру и забрал деньги из сейфа, часть которых передал организатору преступления.
Сообщается, что суд над исполнителем состоялся в мае. В главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что мужчина полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение, в то время как заказчица отрицала свою вину. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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Отмечается, что подозреваемым оказался 44-летний красноярец, который признался в преступлении, заявив, что конфликт возник во время передачи денег за парковочное место, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела.
Останки Кузьминой были найдены в Иркутской области. Следствие установило, что злоумышленник сжёг её тело. Местные СМИ отметили, что убитая была известной свахой в городе. Позже выяснилось, что к убийству была причастна её 63-летняя знакомая. Причиной преступления стал долг в 300 000 рублей, который она имела перед подругой. Женщина пообещала исполнителю не требовать с него долг в размере 600 000 рублей за выполнение убийства.
Согласно информации прокуратуры, первая попытка убийства не увенчалась успехом. Женщине было введено опасное лекарство, однако дозировка оказалась недостаточной для летального исхода. После этого заказчица начала настойчиво требовать от исполнителя завершить дело. В итоге он убил предпринимательницу прутом на одной из парковок в Красноярске, а затем вошёл в её квартиру и забрал деньги из сейфа, часть которых передал организатору преступления.
«С учётом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в организации убийства, разбоя и приговорил к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в 369 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что суд над исполнителем состоялся в мае. В главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что мужчина полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение, в то время как заказчица отрицала свою вину. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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Дарья Осипова