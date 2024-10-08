В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов

Недалеко от Нижнего Тагила находится небольшой рабочий поселок Лёвиха. В народе он известен благодаря двум обстоятельствам — месторождениям медного колчедана и братьям Чудиновым, основателям одной из самых жестоких банд в современной России. Недалеко от Левихи расположено место массового захоронения их жертв, которое в свое время прозвали кладбищем невест. Среди лежащих в братской могиле тел была и родная дочь одного из них.