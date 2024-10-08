В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов

Фото: iStock/jorgeantonio
Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила, что тела участников группы альпинистов из России были обнаружены при облете горы Дхаулагири в Непале. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что группа состояла из пяти человек. По ее словам, один из них почувствовал себя плохо и принял решение спуститься в лагерь, который был расположен ниже.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. На месте работают спасатели. Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров.
До этого в округе Тринкомали на северо-востоке Шри-Ланки крокодил напал на 60-летнего местного жителя, когда тот пытался перейти реку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака
Российская спортсменка Смирнова утонула на заплыве триатлона Ironman в Барселоне
Пропавшую в Индонезии туристку нашли в желудке акулы
«Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на высоте 6 100 метров, эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», — поделилась она.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. На месте работают спасатели. Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров.
До этого в округе Тринкомали на северо-востоке Шри-Ланки крокодил напал на 60-летнего местного жителя, когда тот пытался перейти реку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака
Российская спортсменка Смирнова утонула на заплыве триатлона Ironman в Барселоне
Пропавшую в Индонезии туристку нашли в желудке акулы
Дарья Осипова