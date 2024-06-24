Спасатели провели мониторинг несанкционированных пляжей в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили несанкционированные пляжи в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Патрулирование несанкционированных мест купания провели на 40 водоёмах в 21 городских округах Московской области.
«При купании в неизвестных водоемах люди подвергают себя серьёзной опасности, так как не все реки, озера и пруды предназначены для купания. Спасатели пояснили населению, что не стоит рисковать собственным здоровьем и отдавать предпочтение диким пляжам, в таких местах риск получить травму намного выше. Большего всего отдыхающих специалисты зафиксировали в округе Котельники на Малом и Большом Люберецких карьерах, а также в округе Мытищи на реке Клязьма. Спасатели посоветовали гражданам не забывать о том, что на диких пляжах под водой лежат разбитые стекла, коряги, шины, куски бетона с металлическими прутьями и другие травмоопасные предметы», — поделился замначальника Сергей Щетинин.
Всего к мониторингу привлекалось 70 человек личного состава и 24 единиц техники
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