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В Подмосковье спасли подростка, застрявшего в картофелекопалке

24 июня 2024, 14:01
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

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Подростка, застрявшего ногой в картофелекопалке, освободили спасатели, инцидент произошёл в деревне Покровское Волоколамского городского округа., сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.


О происшествии в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что пятнадцатилетний мальчик, помогавший в поле своему дяде-фермеру, залез на картофелекопалку, где оступился, попал ногой в механизм и застрял так крепко, что не смог освободиться ни самостоятельно, ни с помощью близких», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели разблокировали ногу подростка при помощи специального инструмента и перенесли в машину скорой помощи. Мальчика госпитализировали с подозрением на перелом.

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СК: причастные к терактам в Дагестане ликвидированы, а их личности установлены
24 июня 2024, 14:17

Фото: iStock/blinow61

В Следственном комитете России заявили, что личности причастных к терактам в Дагестане установлены. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что правоохранители ликвидировали пять боевиков. В настоящее время сотрудники СК РФ выявляют остальных причастных к терактам.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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Миронов призвал выяснить, почему теракт в Дагестане не удалось предотвратить
24 июня 2024, 14:07

Фото: сайт Кремля

После ликвидации и задержания террористов, совершивших теракты в Дагестане, должна быть проведена проверка, почему эти события не удалось предотвратить. Так считает глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Я надеюсь, что после ликвидации и задержания террористов мы также услышим ответы на вопросы. Почему эти чудовищные и явно тщательно спланированные нападения в Дагестане не удалось предотвратить? Кто помогал террористам исполнять заказы западных нанимателей? Нужна масштабная работа федеральных спецслужб», — заявил Миронов в интервью NEWS.ru.

Он также выразил уверенность, что необходимая проверка будет проведена.

Накануне участники организованной группы совершили вооруженное нападение на православные храмы в Махачкале и Дербенте. Также внезапной атаке подверглись посты правоохранительных служб. В результате атаки на православные храмы исламских террористов 19 человек скончалось. На сегодняшний день в больнице остаются девять пострадавших.

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В Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане
Песков: Путин проинформирован о ситуации в Крыму и Дагестане
24 июня 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что всем пострадавшим от террористических атак в Крыму и Дагестане оказывается необходимая помощь, а президент Владимир Путин в курсе происходящего.
«Президент в Кремле, получает информацию о мерах по оказанию помощи пострадавшим от атак в Крыму и раненым, а также тем, кто потерял родственников в Дагестане. Путин выражает свои глубокие соболезнования. Всем, кто потерял родных в Крыму, и семьям погибших в Дагестане оказывается помощь. Медицинская помощь предоставляется всем пострадавшим», — цитирует Пескова РИА Новости.
Он также добавил, что у Путина запланированы несколько встреч и международные телефонные разговоры. В том числе, президент примет с докладом главу ВТБ Андрея Костина на открытой для СМИ встрече.

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Суд в Москве арестовал гендиректора «Уральских заводов»
24 июня 2024, 13:43

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Замоскворецкий суд Москвы арестовал генерального директора «Уральских заводов» Василия Мусина по обвинению в мошенничестве при выполнении оборонного заказа, сообщили РИА Новости представители суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя, выбрав меру пресечения для Мусина В.М. в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 29 суток, до 17 августа 2024 года», — сообщили в суде.
По данным суда, Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Следствие утверждает, что Мусин, занимая должность генерального директора акционерного общества «Уральские заводы», обманным путём похитил средства, выделенные МВД России для исполнения государственного оборонного заказа.

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Девять пострадавших остаются в больнице после стрельбы в Дагестане
24 июня 2024, 13:23

Фото: iStock/peterscode

На сегодняшний день в больнице остаются девять человек, пострадавших при стрельбе в Дагестане, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил главврач республиканской больницы в Дагестане Газиявдибир Мусаев.
«После теракта поступило 13 сотрудников полиции и трое гражданских», — сказал Мусаев в беседе с RT.

По его словам, некоторых поступивших отпустили домой после оказания помощи. При этом у всех пострадавших были разной степени тяжести пулевые и осколочные ранения.

В настоящее время девять пострадавших находятся в медучреждении. Мусаев уточнил, что четырем полицейским потребовалась операция. Сейчас их состояние остаётся тяжёлым, но стабильным.

Накануне участники организованной группы совершили вооруженное нападение на православные храмы в Махачкале и Дербенте. Также внезапной атаке подверглись посты правоохранительных служб.

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#нападение
#операция
#видео
#террористы
#храмы
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Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР
24 июня 2024, 13:13

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Али Закаригаев, ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане, ранее возглавлял отделение партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе. Об этом сообщили РИА Новости в региональном отделении партии.
Согласно источнику агентства в силовых структурах Дагестана, среди уничтоженных боевиков был Али Закаригаев.

«Закаригаев был председателем местного отделения партии в Сергокалинском районе, но оставил эту должность два года назад», — сообщила Зурида Валеева, руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду».
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#россия
#видео
#террористы
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Стало известно точное число погибших в результате теракта в Дагестане
СК РФ: при теракте в Дагестане 19 человек погибло
24 июня 2024, 12:57

Фото: IStock/blinow61

В результате атаки на православные храмы исламских террористов 19 человек скончалось, сообщает в своем Телеграм-канале Следственный комитет.
«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, в том числе православный священник», — уточняет ведомство.

Накануне участники организованной группы совершили вооруженное нападение на православные храмы в Махачкале и Дербенте. Также внезапной атаке подверглись посты правоохранительных служб.

В ходе проведенной спецоперации силовых служб уничтожено пять боевиков, их личности установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Ведомство продолжает устанавливать детали произошедшего.

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#сотрудники
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Один из боевиков теракта в Дагестане мог состоять в «Справедливой России»
Осторожно, новости: участник теракта в Дагестане состоял в «Справедливой России»
24 июня 2024, 12:39

Фото: IStock/zabelin

Один из боевиков, участвовавших в теракте в Дагестане, занимал должность председателя совета отделения «Справедливой России» в Сергокалинском районе, сообщает в своем Телеграм-канале «Осторожно, новости».
«В последнее время, по нашим данным, он занимался продажей и обслуживанием платежных терминалов», — пишут в медиа.

36-летний Али Закаригаев возглавлял отделение СРЗП в Сергокалинском районе. Накануне он участвовал в нападении на Дербент и был ликвидирован в результате спецоперации силовых служб.

Ранее из СМИ стало известно об участии в теракте сыновей главы района Магомеда Омарова. Он признался, что несколько лет знал о радикальных убеждениях своих детей и о том, что они являются последователями ваххабизма. При этом сам он, с его слов, не поддерживает радикальные идеи и давно не разговаривал с сыновьями, сообщает Телеграм-канал Baza.

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Появилось видео из храма в Дербенте, на который напали террористы
24 июня 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Chalabala

Появились кадры нападения на православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, снятые во время атаки группы террористов. Видео было опубликовано в Telegram-канале Shot.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.



Возбуждены уголовные дела по факту терактов. По последним данным, более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц, включая священника РПЦ, стали жертвами этих атак. В регионе объявлены дни траура 24, 25 и 26 июня.

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