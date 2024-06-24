В Подмосковье спасли подростка, застрявшего в картофелекопалке

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО
Подростка, застрявшего ногой в картофелекопалке, освободили спасатели, инцидент произошёл в деревне Покровское Волоколамского городского округа., сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
О происшествии в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что пятнадцатилетний мальчик, помогавший в поле своему дяде-фермеру, залез на картофелекопалку, где оступился, попал ногой в механизм и застрял так крепко, что не смог освободиться ни самостоятельно, ни с помощью близких», — говорится в сообщении.Прибывшие на место спасатели разблокировали ногу подростка при помощи специального инструмента и перенесли в машину скорой помощи. Мальчика госпитализировали с подозрением на перелом.
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