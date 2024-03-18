Спасатели провели противопожарные рейды в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» провели противопожарный рейд в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Рейды проводили 16 и 17 марта в городских округах Ступино, Серпухов и Чехов.
Стоит отметить, что нив коем случае нельзя топить постоянно печи дровами более трех часов, а также самовольно ремонтировать, переделывать и наращивать дымоходы.
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«В рамках профилактических мероприятий счотрудники рассказали жителям и гостям городских округов, как обезопасить свой дом и не допустить пожара при эксплуатации отопительных печей.Гражданам порекомендовали не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать детям надзор за ними, а также прекратить эксплуатацию печей и очагов имеющие сквозные трещины в кладке и с неисправными дверцами. Запрещено сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей», — рассказал замначальника Дмитрий Чебочкин.
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Мира Полтева