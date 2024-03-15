Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя во время гололеда

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья о том, как обезопасить себя во время гололеда. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В Московской области спасатели провели рейды, в ходе которых предупредили жителей о наличии льда на тротуарах и дали некоторые советы.
Стоит отметить, что в случае падения необходимо осмотреть себя на наличие травм и попросить помощи у прохожих.
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«Во время гололеда к выходу на улицу стоит хорошо подготовиться, для этого же нужно выбрать удобную и нескользящую обувь. Подошва должна быть толстой, гибкой и рельефной, а также резиновой или полиуретановой, от высоких каблуков же лучше отказаться ради своей безопасности. Пожилым людям следуент брать с собой для подстраховки специальную палку с заостренными шипами или же трость с резиновым наконечником. По дороге нужно передвигаться осторожно и неторопливо, поэтому лучше смотреть себе под ноги, поддерживать равновесие руками и наступать на подошву полностью. Резкие движения и спешка только увеличивают риск получения травмы. На проезжей части спасатели рекомендовали тоже не терять бдительность и не перебегать сколькую дорогу», — поделился замначальника ведомства Игорь Сорокин.
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Мира Полтева