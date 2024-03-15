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Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя во время гололеда

15 марта 2024, 14:55
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья о том, как обезопасить себя во время гололеда. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В Московской области спасатели провели рейды, в ходе которых предупредили жителей о наличии льда ​на тротуарах и ​дали некоторые советы.

«Во время гололеда к выходу на улицу стоит хорошо подготовиться, для этого же нужно выбрать удобную и нескользящую обувь. Подошва должна быть толстой, гибкой и рельефной, а также резиновой или полиуретановой, от высоких каблуков же лучше отказаться ради своей безопасности. Пожилым людям следуент брать с собой для подстраховки специальную палку с заостренными шипами или же трость с резиновым наконечником. По дороге нужно передвигаться осторожно и неторопливо, поэтому лучше смотреть себе под ноги, поддерживать равновесие руками и наступать на подошву полностью. Резкие движения и спешка только увеличивают риск получения травмы. На проезжей части спасатели рекомендовали тоже не терять бдительность и не перебегать сколькую дорогу», — поделился замначальника ведомства Игорь Сорокин.


Стоит отметить, что в случае падения необходимо осмотреть себя на наличие травм и попросить помощи у прохожих.

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#подмосковье
#спасатели
#советы
#травмы
#обувь
#рейды
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В Красногорске открыли ещё один клуб «Активное долголетие» по просьбе жителей
15 марта 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

66-й филиал клуба «Активное долголетие» открыли в микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск по запросу местных жителей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Активное долголетие» — это любимый проект наших жителей старшего поколения, он всё больше набирает обороты, поэтому по просьбе жителей мы открыли еще один клуб для долголетов в Павшинской пойме», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.
В настоящее время для участников проекта «Активное долголетие» организовано более тридцати видом занятий. Это и спорт, и творчество, включая театральное искусство, рисование и танцы, и образование — курсы иностранных языков и компьютерной грамотности. Кроме того, для активных долголетов организуют бесплатные автобусные экскурсии в самые живописные и интересные места Подмосковья.

Стать членами клуба «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, проживающие в Московской области.

Полная информация о клубах и расписание занятий размещены на сайте проекта.

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#красногорск
#активное долголетие
#минсоцразвития мо
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Подмосковные юнармейцы присоединились к акции «Верни Герою имя»
15 марта 2024, 14:36

Фото: Минобороны РФ

Юнармейцы Москвы, Подмосковья и Калуги присоединились к акции «Верни Герою имя». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Свыше 70 юнармейцев привели в порядок памятники на Поле воинской славы 1812 и 1941 годов неподалёку от деревни Кузовлево в ТиНАО Москвы.

Отмечается, что акция, направленная на сохранение истории России, будет проводиться во всех российских регионах до 9 мая 2024 года. Первыми к ней присоединились ЛНР, Санкт-Петербург, Мурманск и Ростов-на-Дону.

В ходе своей работы юнармейцы чистят обелиски, мемориалы и воинские захоронения после зимы. Также они рассказывают заинтересованным местным жителям о деятельности организации, в которой они состоят. В частности, о поиске архивных данных о погибших военных, установлении их имён и увековечивании их памяти.

Эта акция собирает большое количество неравнодушных, которые делают всё возможное, чтобы Неизвестных солдат стало меньше, а личности военных, их судьба и места захоронения были установлены. А закреплённые за воинскими мемориалами отряды юнармии будут сохранять память о героях, подчеркнул первый заместитель начальника главного штаба «ЮНАРМИИ» Виктор Кауров.

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#юнармия
#акция
#герои
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#военные
#мемориал
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Выплаты на молочную кухню получают около 150 тысяч жителей Подмосковья
15 марта 2024, 14:18

Фото: Минсоцразвития МО

Почти 150 тысяч жителей Московской области получают выплаты на молочную кухню — питание беременным, кормящим матерям и маленьким детям, на эти цели в бюджете региона в текущем году предусмотрено более 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Эти выплаты на обеспечение питанием в настоящее время получают в Подмосковье около 150 тысяч человек. (…) Как мы сообщали ранее, оформить выплату стало проще: при постановке на учет в подмосковной женской консультации в личный кабинет придёт предзаполненное заявление. Останется только проверить банковские реквизиты и дать согласие», — рассказала глава министерства Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что ежемесячная выплата на питание для беременных составляет 400 рублей, для кормящих матерей — тысяча рублей, для детей в возрасте до года — также тысяча рублей, а на детей от года до трёх лет — 600 рублей.

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#минсоцразвития мо
#выплаты
#младенец
#питание
#беременность
#московская область
#подмосковье
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Правительство РФ повысило специальные соцвыплаты медработникам
15 марта 2024, 14:12

Фото: iStock/Oleg Elkov

Правительство России повысило специальные социальные выплаты медицинским работникам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что повышенные выплаты медики начнут получать уже с апреля.

По словам Мишустина, эти нововведения затронут свыше 200 тысяч россиян.

Премьер-министр подчеркнул, что поручение президента России Владимира Путина было выполнено и медработникам из небольших сёл и посёлков сделали прибавку к зарплате.

В апреле её размер для врачей вырастет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала – до 30 тысяч рублей. Это актуально для посёлков с численностью населения меньше полусотни тысяч человек.

В населённых пунктах с число жителей от 50 до 100 тысяч человек поддержка вырастет до 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.

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#выплаты
#медработники
#правительство
#михаил мишустин
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В Воскресенске 17 марта проведут масленичную ярмарку фермерских товаров
15 марта 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Масленичную ярмарку с продукций, которую производят на подмосковных фермах, проведут в городском округе Воскресенск в воскресенье, 17 марта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Покупателям будет предложен широкий ассортимент молочных продуктов, овощей и фруктов, а также мёда и других сладостей», — говорится в сообщении.
Для гостей ярмарки подготовлена и насыщенная развлекательная программа: в рамках мероприятия будут организованы народные гуляния и конкурсы, различные мастер-классы и катания на северных оленях.

Ярмарка откроется в полдень и будет работать до пяти часов вечера.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца марта проведут около 200 ярмарок, более 17 из которых будут посвящены Масленице.

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#воскресенск
#ярмарка
#масленица
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Mash: Певица МакSим заявила о приостановке своей концертной деятельности
Mash: МакSим берет паузу в карьере
15 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/nantonov

МакSим берет паузу в карьере, но есть один нюанс: она все-таки продолжит выступать на закрытых корпоративах и только под фонограмму, сообщает Mash в своем телеграм-канале.
После лечения алкогольной зависимости у певицы возникли сложности с выступлениями вживую.

Как стало известно Mash, гонорар МакSим вместо прежних 4,5 млн рублей теперь составляет 3 млн. Из условий, чтобы пригласить певицу выступать допустимы только частные мероприятия, небольшие корпоративы, на которых не требуется живого исполнения — ведь состояние пока не позволяет.

В июле прошлого года Марина Абросимова (МакSим) заявила, что лечится от алкогольной зависимости в московской больнице. Однако пока концерты по стране срывались, её видели с кальяном в руках и алкоголем в столице.

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#шоу-бизнес
#россия
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Космонавты на МКС проголосовали за президента России
15 марта 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Участие в голосовании на выборах президента РФ приняли трое российских космонавтов, находящихся на Международной космической станции, отметки в бюллетенях поставил избранный их доверенным лицом глава городского округа Королёв Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Члены экипажа МКС-71 космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин и вышли на связь со своим доверенным лицом, главой округа Королев Игорем Трифоновым, пролетая над Тихим океаном, и отдали голоса за одного из кандидатов в президенты России», — говорится в сообщении.
На Земле голосование космонавтов было организовано на территории ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве.

Голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало в пятницу, 15 марта, в восемь утра. Оно будет проводиться в течение трёх дней и завершится в восемь вечера в воскресенье, 17 марта.

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#выборы
#голосование
#мособлизбирком
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В патриотической акции «Позывной» участвовали свыше 300 подмосковных школ
15 марта 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Более 300 школ Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Позывной». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках федеральной акции учащиеся создали коллекцию рисунков по позывным бойцов.

«Под руководством советников по воспитанию школьники выбирают один позывной из предлагаемого им списка и, используя творческий подход, а также художественные материалы, изображают бойца, талисман или эмблему бойца. Позывные необходимы российским военнослужащим прежде всего для безопасности, так как никто не сможет узнать настоящее имя военного. Позывные также предотвращают путаницу, поскольку тезок может быть много», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что акция была направлена ​на поддержку участников спецоперации и поднятию у них боевого духа.

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#сво
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Через «Госуслуги.Дом» жители Подмосковья могут решить коммунальные вопросы
15 марта 2024, 13:27

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

«Госуслуги.Дом»: обратиться в УК, передать показания или оплатить коммунальные услуги можно в одном приложении. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Функциональное приложение позволяет гражданам решать различные вопросы к управляющим компаниям онлайн.

«Удобно решить вопросы можно в одном «окне». Через мобильное приложение, например, в онлайн режиме есть возможность сообщить УК о неработающем лифте, перегоревшей лампочке в подъезде и о других замечаниях. В установленные сроки ваша заявка должна быть отработана. Для особо занятых сервис напомнит, когда пора передать показания приборов учета. Если в вашем доме проводятся плановые работы или произошло аварийное отключение — без паники, вас также проинформируют», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что зарегистрироваться в приложении можно через личный кабинет Госуслуг.

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