Обнаружили лодку, на которой пропал менеджер «Яндекса» в Волгоградской области
Спасатели обнаружили лодку, на которой вышли на рыбалку и пропали топ-менеджер «Яндекса», известный волгоградский застройщик и еще два человека. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
По данным ГУ МВД по региону, четверо рыбаков исчезли 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже тела троих погибших нашли.
Как уточнил источник СМИ в силовых структурах, говоря о сотруднике «Яндекса», речь идет о Сергее Лойтере. Поиски четвертого участника трагедии, застройщика Александра Назарова, продолжаются.
Возбудили уголовное дело по факту гибели мужчин.
