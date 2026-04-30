Обнаружили лодку, на которой пропал менеджер «Яндекса» в Волгоградской области

РИА Новости: обнаружили лодку, на которой пропали 3 рыбака и менеджер «Яндекса»
Фото: istockphoto/Kamonchai Mattakulphon

Спасатели обнаружили лодку, на которой вышли на рыбалку и пропали топ-менеджер «Яндекса», известный волгоградский застройщик и еще два человека. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.



По данным ГУ МВД по региону, четверо рыбаков исчезли 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже тела троих погибших нашли.

Как уточнил источник СМИ в силовых структурах, говоря о сотруднике «Яндекса», речь идет о Сергее Лойтере. Поиски четвертого участника трагедии, застройщика Александра Назарова, продолжаются.

Возбудили уголовное дело по факту гибели мужчин.

Никита Кротов

