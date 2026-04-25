Экс-следователь назвал способ, который может помочь найти пропавших в тайге Усольцевых

Экс-следователь СК РФ Козлов: Сотовые операторы могут помочь найти семью Усольцевых

Бывший следователь СК России Василий Козлов рассказал, какой способ может помочь в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге. Его слова передает РИА Новости.





Напомним, что супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка в окрестностях посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вскоре они перестали выходить на связь. Поисково-спасательные операции, признанные одними из самых масштабных в регионе, не дали результатов.





Гид Исиченко рассказал, почему пропавшая семья Усольцевых не оставила следов

«Далее необходимо будет отработать указанных лиц на причастность к совершению преступления. При этом мы увидим: кого в данной местности ранее не было, то есть тех, кто приехал вместе с Усольцевыми», — отметил экс-следователь.