Экс-следователь назвал способ, который может помочь найти пропавших в тайге Усольцевых
Бывший следователь СК России Василий Козлов рассказал, какой способ может помочь в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге. Его слова передает РИА Новости.
Напомним, что супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка в окрестностях посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вскоре они перестали выходить на связь. Поисково-спасательные операции, признанные одними из самых масштабных в регионе, не дали результатов.
Козлов пояснил, что сотовые операторы могут предоставить следствию данные об абонентах и их телефонных звонках в конкретной местности. Для этого правоохранители должны запросить так называемый «купол» — по судебному решению получить от всех операторов сведения о соединениях с привязкой к базовым станциям, а также данные о телефонах и их владельцах, находившихся на определённом участке.
Используя этот метод, можно узнать всех граждан, которые были в районе исчезновения Усольцевых, особенно в день пропажи семьи.
«Далее необходимо будет отработать указанных лиц на причастность к совершению преступления. При этом мы увидим: кого в данной местности ранее не было, то есть тех, кто приехал вместе с Усольцевыми», — отметил экс-следователь.