Раскрыта еще одна деталь в деле об исчезновении семьи Усольцевых
Исчезновение семьи Усольцевых в сентябре 2025 года на Кутурчинском Белогорье стало первым подобным случаем в этой местности. Об этом сообщила глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь.
По ее словам, которые передает ТАСС, место пользуется большой популярностью среди туристов, но сразу три человека там никогда не пропадали.
Бондарь отметила, что для местных жителей инцидент стал настоящим шоком. У них есть много версий произошедшего, но какой-то одной четкой так и не сложилось.
Супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью числятся пропавшими без вести уже более полугода. Проведение массовых поисковых мероприятий с привлечением большого числа волонтеров в настоящее время невозможно. В том районе всё ещё лежит слой снега высотой около 1,5 метров.
