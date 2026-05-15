Спасатели возобновили поиск пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых
В Красноярском крае спасатели возобновили поиски исчезнувшей семьи Усольцевых. Люди, которые примут участие в операции, уже выехали на место, пишет ТАСС со ссылкой на профессиональное аварийно-спасательное формирование региона «Спасатель».
Напомним, что супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка в окрестностях посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вскоре они перестали выходить на связь. Cпасательные операции, признанные одними из самых масштабных в регионе, не дали результатов и были временно приостановлены.
Новые поиски пройдут 15 и 16 мая по заявке следственных органов в районе деревни Кутурчин Партизанского района. Силы Красноярского поисково-спасательного отряда задействуют четырёх человек и четыре единицы техники.
Ранее глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь указала, что исчезновение семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье стало первым подобным случаем в этой местности, несмотря на то, что место популярно среди туристов.
