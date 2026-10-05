«Бургер Кинг» остановил работу ресторанов во Владивостоке после проблемных видео

05 октября 2026, 04:06

«Бургер Кинг» закрыл два ресторана во Владивостоке из-за поведения персонала на кухне

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

«Бургер Кинг» прекратил работу двух ресторанов франчайзи во Владивостоке после публикации видео, где сотрудники нарушали санитарные нормы во время работы. Об этом сообщает ТАСС.





Речь идёт о точках на улице Семёновской (в ТЦ «Родина») и на улице Светланской. Ранее в соцсетях появились кадры, подтверждающие, что персонал ведёт себя неприемлемо на кухне в одном из этих мест. После инцидента «Бургер Кинг» остановил поставки продукции в оба ресторана и отключил франчайзи от корпоративных систем. Возобновлять сотрудничество с ним не планируют.



«То, что происходит на записи, напрямую противоречит стандартам безопасности, гигиены и качества, обязательным для всех ресторанов сети. Компания приносит извинения гостям», — говорится в материале.