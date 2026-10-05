В Приамурье будут судить дорожника, по вине которого девять вагонов сошли с рельсов

05 октября 2026, 05:23

Фото: iStock/Zolnierek

В Амурской области перед судом предстанет дорожный мастер транспортной компании, по вине которого с рельсов сошли девять вагонов грузового поезда. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.