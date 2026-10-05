В Приамурье будут судить дорожника, по вине которого девять вагонов сошли с рельсов
В Амурской области перед судом предстанет дорожный мастер транспортной компании, по вине которого с рельсов сошли девять вагонов грузового поезда. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Согласно материалу, в течение двух месяцев 2025 года работник не обеспечивал надлежащее содержание путей, не устранял выявленные замечания и не организовывал ремонт на станции Белогорск Забайкальской железной дороги. Из-за этого рельсовая колея расширилась сверх нормативных значений, что и привело 24 мая 2025 года к сходу девяти вагонов.
Уточняется, что в результате инцидента собственникам вагонов и транспортной компании был причинён ущерб в размере более 20 миллионов рублей. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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