В США приостановили поиск людей с разбившегося самолета Gulfstream G100
Поиски шести человек, находившихся на борту рухнувшего самолета Gulfstream G100, приостановили у побережья Нантакета. Об этом сообщает РИА Новости.
Обломки воздушного судна обнаружили в США в минувшие сутки. Речь идет о медицинском транспортном самолете, который направлялся в Бостон с Бермудских Островов. Береговая охрана США ранее уточняла на своем официальном сайте, что связь с бортом пропала 3 октября около 02:00 по местному времени.
Известно, что на Gulfstream G100 находились шесть человек — четыре гражданина Канады и два гражданина Бермудских островов. Для поисков пропавших людей использовали самолеты, вертолеты и суда Береговой охраны и Национальной гвардии Нью-Йорка, однако они не дали успешных результатов. Теперь же операцию решили остановить.
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