Учёные из Университета Ньюкасла раскрыли новые подробности крушения знаменитого Титаника

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Доцент кафедры кораблестроения Университета Ньюкасла (Великобритания) Саймон Бенсон раскрыл новые факты о крушении крупнейшего трансатлантического лайнера «Титаник» в 1912 году.
Профессор рассказал телеканалу ABC о проведении самого подробного на сегодняшний день 3D-сканирования обломков корабля. В Великобритании смогли отсканировать 715 тысяч изображений обломков лайнера, чтобы в дальнейшем сконструировать цифровую копию «Титаника» вплоть до мелких деталей.
Благодаря этому учёные из Ньюкасла смогли определить точное время, которое потребовалось лайнеру столкнуться с айсбергом, а именно 6,3 секунды.
Ранее в Южной центральной главке собора Петра и Павла в Петергофе, в самой луковице, реставраторы нашли фотографию 1983 года, на которой изображён Валентин Павлович Рыбичев, принимавший участие в реставрационных работах собора в 1974-1989 гг.
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Благодаря этому учёные из Ньюкасла смогли определить точное время, которое потребовалось лайнеру столкнуться с айсбергом, а именно 6,3 секунды.
Ранее в Южной центральной главке собора Петра и Павла в Петергофе, в самой луковице, реставраторы нашли фотографию 1983 года, на которой изображён Валентин Павлович Рыбичев, принимавший участие в реставрационных работах собора в 1974-1989 гг.
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Анастасия Чубина