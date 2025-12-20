«Сто лет его не видел»: Леонардо Ди Каприо о том, что не пересматривает «Титаник»

20 декабря 2025, 22:58

Леонардо Ди Каприо признался, что почти никогда не смотрит свои фильмы

Леонардо Ди Каприо (Фото: Instagram* / @leonardodicaprio)

Леонардо Ди Каприо рассказал, что не пересматривает культовый фильм Джеймса Кэмерона «Титаник».





В интервью для Variety, где он беседовал с Дженнифер Лоуренс, актёр признался, что практически никогда не смотрит фильмы с собственным участием.





«Я уже сто лет его не видел. Я ведь не смотрю собственные фильмы», — отметил Ди Каприо.