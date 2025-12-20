«Сто лет его не видел»: Леонардо Ди Каприо о том, что не пересматривает «Титаник»
Леонардо Ди Каприо признался, что почти никогда не смотрит свои фильмы
Леонардо Ди Каприо рассказал, что не пересматривает культовый фильм Джеймса Кэмерона «Титаник».
В интервью для Variety, где он беседовал с Дженнифер Лоуренс, актёр признался, что практически никогда не смотрит фильмы с собственным участием.
«Я уже сто лет его не видел. Я ведь не смотрю собственные фильмы», — отметил Ди Каприо.Дженнифер Лоуренс, напротив, посоветовала ему пересмотреть «Титаник», отметив высокое качество картины. Сама актриса поделилась забавной историей: однажды в нетрезвом состоянии она включила фильм «Афера по‑американски», где играет Розалин Розенфельд, и пыталась оценить свою игру, но быстро потеряла нить просмотра.