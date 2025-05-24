24-летняя дочь Кейт Уинслет до сих пор не посмотрела «Титаник» полностью из-за одной пикантной сцены с мамой

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Дочь британской актрисы Кейт Уинслет до сих пор не посмотрела «Титаник», в котором сыграла главную роль её мама, полностью. Об этом пишет издание Super в своём Telegram-канале.
24-летняя актриса Миа Триплтон рассказала, что причиной этого стала знаменитая пикантная сцена в машине на борту корабля, в которой сыграли Уинслет и Леонардо ДиКаприо.
Впервые дочь звезды увидела «Титаник» по телевизору, когда ей было 12 лет. Именно этот момент запомнился ей больше всегою
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Впервые дочь звезды увидела «Титаник» по телевизору, когда ей было 12 лет. Именно этот момент запомнился ей больше всегою
«Это была единственная сцена, которую я запомнила. Она (мама – прим. ред.) воскликнула «О Боже!» и закрыла мне глаза. Я помню, как повернулась и сказала: „Мам, я до сих пор это слышу“», – поделилась девушка.С тех пор Миа так и не возвращалась к фильму.
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Анастасия Чинкова