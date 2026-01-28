В Красноярске таможенники нашли у пассажирки из Вьетнама чучело крокодила
Красноярские таможенники выявили у пассажирки, прилетевшей рейсом Нячанг — Красноярск, чучело сиамского крокодила. Экзотический «сувенир» обнаружили во время досмотра багажа.
Рептилия весом 1,6 килограмма и длиной 105 сантиметров находилась в чемодане россиянки. Женщина пояснила, что приобрела чучело во Вьетнаме в качестве сувенира и не знала о необходимости декларирования и оформления специальных разрешительных документов.
Проведённая экспертиза установила, что чучело принадлежит сиамскому крокодилу — виду, подпадающему под действие Конвенции СИТЕС, регулирующей международную торговлю редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными. Для законного ввоза таких товаров требуется подача пассажирской таможенной декларации и наличие разрешений от уполномоченных органов.
По факту произошедшего в отношении пассажирки возбуждено два дела об административных правонарушениях — по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Женщине грозит штраф и конфискация чучела.
