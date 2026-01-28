В Красноярске таможенники нашли у пассажирки из Вьетнама чучело крокодила

28 января 2026, 11:41

Фото: Пресс-служба таможни Красноярска

Красноярские таможенники выявили у пассажирки, прилетевшей рейсом Нячанг — Красноярск, чучело сиамского крокодила. Экзотический «сувенир» обнаружили во время досмотра багажа.